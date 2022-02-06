В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число заразившихся несколько уменьшилось по сравнению с прошлыми цифрами (13 372 случая) и составляет 11 014. Несмотря на некоторое улучшение, число госпитализированных пациентов выросло почти в два раза.

Статистика смертности также неутешительная: за сутки от инфекции скончались 67 человек, днем ранее — 64. Вся статистика и данные по эпидобстановке в городе опубликованы на портале Смольного.

Некоторое время назад губернатор Александр Беглов заявлял о том, что ситуация находится под контролем, несмотря на увеличение числа заболевших. Но расхождение в заверениях градоначальника и данных статистики заставляют сомневаться в эффективности такого «контроля».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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