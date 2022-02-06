Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Сегодня, 17:52

0

Image 16+
Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых
Фото: "Что происходит"

Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ, они являются близкими друзьями губернатора Александра Беглова.

Рассмотрение дела о субаренде между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1» перенесено 7 февраля по причине болезни судьи. Будущее широко известного магазина книг по сей день остается неизвестным.

Эксперты предполагают, что контроль над книжным домом может получить семья Мамишевых, которую СМИ связывают с Бегловым. «Друзья губернатора» и ранее были связаны с проблемами книжного магазина, а также предпринимали отчаянные попытки «войти» в соответствующий бизнес Северной столицы.

Еще в 2012 году принадлежащее Смольному акционерное общество «Петербургский дом книги» оказалось в долгах перед арендодателем здания, которые составили почти 179 миллионов рублей. Исправить ситуацию предложило ООО «Дом Книги», которое принадлежит дочери Мамишева, однако все обернулось только увеличением долга. Теперь магазин может оказаться под управлением «друзей Беглова».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Сегодня, 17:52

Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

Сегодня, 16:34

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Сегодня, 15:21

Силовые структуры Петербурга проводят тотальные обыски, связанные с качеством работы коммунальщиков

Сегодня, 14:09

В ЗакСе Петербурга обсудят проблему длинных очередей в поликлиниках

Сегодня, 12:39

В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

Сегодня, 12:29

По делу о массовом отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый

Сегодня, 10:54

В течение прошлой недели больше 100 000 жителей Санкт-Петербурга заразилось коронавирусом

Сегодня, 10:44

Мундеп Грудин: В Санкт-Петербурге появилась главная экологическая проблема — провальная мусорная реформа

Вчера, 21:36

Переезд в Санкт-Петербург ведет к повышению личных доходов людей

Вчера, 21:29

В Выборгском районе Санкт-Петербурга горела многоэтажка

Вчера, 18:49

Оттепель усугубила неблагополучную ситуацию на дорогах Петербурга

Вчера, 17:32

Санкт-Петербургскому яхт-клубу придется ненадолго сменить место дислокации

Вчера, 17:24

Общепит Петербурга находится в кризисном положении из-за ковид-ограничений Смольного – эксперты

Вчера, 15:46

Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

Вчера, 15:19

У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

Вчера, 13:54

Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Вчера, 12:52

За прошедшие сутки КОВИД-19 подтвердился у неполных 21 500 жителей Санкт-Петербурга

Вчера, 11:59

В Петербурге вновь стрельба: оружие - газовое, цель – сосед, причина – скандал

Вчера, 10:54

В Санкт-Петербурге прошла «донорская суббота»

6-02-2022, 23:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

Вчера, 16:54

0

Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...

Подробнее
Сбербанк предупредил всех граждан в России, кто оставляет свои деньги на банковской карте

Сбербанк предупредил всех граждан в России, кто оставляет свои деньги на банковской карте

6-02-2022, 10:44

0

В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...

Подробнее
Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

0

Истребитель F-15 ВВС США был перехвачен российским Су-30СМ в небе над Сирией. Американский боевой самолет, по всей...

Подробнее
Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Вчера, 12:52

0

Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...

Подробнее
Вместо оплаты счёта посетитель петербургского ресторана начал угрожать официантам ножом

Вместо оплаты счёта посетитель петербургского ресторана начал угрожать официантам ножом

6-02-2022, 11:19

0

Сотрудниками петербургской Росгвардии был задержан мужчина, который хорошо отдохнув в сетевом ресторане, вместо оплаты...

Подробнее
В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

В Ленинградской области задержан безработный, перевозивший наркотики в каршеринговой машине

6-02-2022, 16:44

0

Накануне в Рапполово сотрудниками полиции для проверки был остановлен каршеринговый «Ниссан», за рулём которого сидел...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции»: героиня клипа об уборке снега в Петербурге рассказала про съемки

«Попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции»: героиня клипа об уборке снега в Петербурге рассказала про съемки

6-02-2022, 19:14

0

Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...

Подробнее
Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Сегодня, 15:21

0

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...

Подробнее
Ведущая Ксения Собчак высказала мнение о работе Беглова

Ведущая Ксения Собчак высказала мнение о работе Беглова

5-02-2022, 19:28

0

Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист...

Подробнее
Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

5-02-2022, 22:23

0

В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...

Подробнее