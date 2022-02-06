Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

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Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ, они являются близкими друзьями губернатора Александра Беглова.
Рассмотрение дела о субаренде между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1» перенесено 7 февраля по причине болезни судьи. Будущее широко известного магазина книг по сей день остается неизвестным.
Эксперты предполагают, что контроль над книжным домом может получить семья Мамишевых, которую СМИ связывают с Бегловым. «Друзья губернатора» и ранее были связаны с проблемами книжного магазина, а также предпринимали отчаянные попытки «войти» в соответствующий бизнес Северной столицы.
Еще в 2012 году принадлежащее Смольному акционерное общество «Петербургский дом книги» оказалось в долгах перед арендодателем здания, которые составили почти 179 миллионов рублей. Исправить ситуацию предложило ООО «Дом Книги», которое принадлежит дочери Мамишева, однако все обернулось только увеличением долга. Теперь магазин может оказаться под управлением «друзей Беглова».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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