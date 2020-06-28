30 июня ураган повалил деревья по всей территории Ленобласти

30 июня Санкт-Петербург и Ленобласть накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.

Жители северной столицы сообщают в соцсети «ВКонтакте» о десятках поваленных ветром деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как они пишут, у парка Александрия на проезжую часть рухнуло дерево и теперь автомобили объезжают его по «встречке». Еще одно дерево обрушилось на дорогу на набережной малой Невки. Водители объезжают его по тротуару. В Петроградском районе во дворе жилого дома на улице Ленина дерево упало на припаркованные авто, а на Заневском проспекте дерево рухнуло на провода. В Евпаторийском переулке дорожный знак свалился на автомобиль. На 13-линии Васильевского острова дерево рухнуло на машины. На Институтском проспекте ветер повалил дерево, и оно перегородило дорогу. В Коммунаре возле улицы Гатчинской со стороны бывшего магазина «Трио» дерево упало на проезжую часть дороги, сообщили очевидцы. Во дворе дома №15 по Серебристому бульвару дерево едва не задело припаркованную корейскую иномарку.

Неистовый ветер и ливень с громовыми раскатами накрыли и деревню Сарженку во Всеволожском районе. А в районе деревни Елизаветинки Агалатовского сельского поселения упавшая береза перегородила дорогу 41К-073, соединяющую Выборгское шоссе и «Скандинавию». Водители пытаются своими силами освободить шоссе.

Еще вчера городское управление МЧС выступило со штормовым предупреждением. В нем сообщалось о том, что в восточной части Финского залива ветер может усилиться до 25-27 метров в секунду, а волны поднимутся до 1,8-2,3 метра. 1 июля в Петербурге ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 17 м/с.

Между тем главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погоду формирует циклон, наступающий со стороны Финляндии. В северной столице выпадет от 7 до 12 мм осадков, что составляет около 1/5 июньской нормы, отметил синоптик.