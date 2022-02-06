Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты коррупционных махинаций из-за проблем с уборкой снега.

Как сообщают "Невские новости", стражи правопорядка проводят обыски по фактам нескольких уголовных дел. Правоохранители придут к подрядчикам по уборке дворов и дорог на севере Петербурга, а на юге — в жилкомсервисы.

После изъятия документов предприятий, у Смольного может появиться возможность найти «виноватого» за снежный коллапс. Проверки очевидно могут позволить скрыть коррупцию, факты которой обнаружатся в изъятых документах.

Несмотря на обещания губернатора Александра Беглова, Петербург оказался не готов к наступлению зимы. Проблемы с уборкой снега и льда в Северной столице стали подтверждением неспособности градоначальника организовать работу коммунальщиков и своевременно отреагировать на жалобы горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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