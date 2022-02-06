В ЗакСе Петербурга обсудят проблему длинных очередей в поликлиниках

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В Северной столице пациенты вынуждены стоять в длинных очередях около поликлиник, чтобы попасть на прием к врачу. Свое мнение о ситуации в комментарии для Peterburg News высказал депутат ЗакСа, член комиссии по социальной политике и здравоохранению Игорь Высоцкий.
Он рассказал, что на данный момент ситуация тяжелая.
Он также поделился историей из жизни. Из-за «амбулаторного коллапса» к бывшей жене парламентария врач пришел только спустя три дня после вызова. Высоцкий отмечает, что медикам приходится работать в тяжелых условиях. Депутат заверил, что проблему обсудят на заседании Комиссии по здравоохранению.
Ранее в Смольном уже сообщали, что механизм разделения пациентов в поликлиниках на несколько потоков налаживается. Однако заявления команды губернатора Александра Беглова расходятся с реальностью. Петербуржцам все еще приходится ждать приема долгое время.
Вдобавок, система дистанционных больничных работает с перебоями. Это заставляет в том числе и здоровых петербуржцев стоять в одной очереди с заболевшими. Недовольные горожане делятся видео из поликлиник на страницах в социальных сетях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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