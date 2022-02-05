Мундеп Грудин: В Санкт-Петербурге появилась главная экологическая проблема — провальная мусорная реформа

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
На дворе конец зимы, а Санкт-Петербург все еще похож на помойный сугроб. Муниципальный депутат Федор Грудин считает, что виновницей экологических проблем Северной столицы стала мусорная реформа.
Петербургские дворы до сих пор переполнены мусором, а криминальные структуры никуда не делись. Такой итог провальной мусорной реформы в своём телеграм-канале подвёл муниципальный депутат Федор Грудин.
В дальнейшем Грудин также планирует выпустить расследование о нелегальном вывозе мусора на искусственно созданную свалку. Для этого чиновник с помощью дрона посетил Челябинскую улицу. Там, недалеко от жилого района «Новая Охта» он обнаружил огромную нелегальную свалку.
Депутат также рассказал, что на территории незаконной свалки ежеминутно снуют машины, которые сваливают отходы в одну кучу. Таким образом данные из статьи «Экспресс-газеты», которые проверял чиновник все-таки подтвердились. В данный момент нелегальная свалка все еще работает, однако Грудин планирует довести дело до конца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Весной Соединенные Штаты начнут производить новые ядерные авиабомбы B61-12. Это усовершенствованная версия орудий...Подробнее
В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....Подробнее
Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...Подробнее
Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге...Подробнее
В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист...Подробнее
Комментировать