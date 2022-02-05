Мундеп Грудин: В Санкт-Петербурге появилась главная экологическая проблема — провальная мусорная реформа

Сегодня, 21:36

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Мундеп Грудин: В Санкт-Петербурге появилась главная экологическая проблема — провальная мусорная реформа
Источник: ТГ-канал 1703

На дворе конец зимы, а Санкт-Петербург все еще похож на помойный сугроб. Муниципальный депутат Федор Грудин считает, что виновницей экологических проблем Северной столицы стала мусорная реформа.

Петербургские дворы до сих пор переполнены мусором, а криминальные структуры никуда не делись. Такой итог провальной мусорной реформы в своём телеграм-канале подвёл муниципальный депутат Федор Грудин.

«После наступления 2022 года в Санкт-Петербурге появилась главная экологическая проблема — провальная мусорная реформа. Чиновники заявляли: «Главной целью реформы является победа над полукриминальными структурами. В ближайшее время мы докажем, что это прямой обман», - рассказал в своем Telegram-канале депутат

В дальнейшем Грудин также планирует выпустить расследование о нелегальном вывозе мусора на искусственно созданную свалку. Для этого чиновник с помощью дрона посетил Челябинскую улицу. Там, недалеко от жилого района «Новая Охта» он обнаружил огромную нелегальную свалку. 

«Здесь, под прикрытием базы металлопроката нашим глазам предстала новая нелегальная свалка, по объёмам превышающая всё виденное нами ранее. Больше гектара вырубленного леса засоряются твёрдыми бытовыми отходами и золой» - сообщил Грудин

Депутат также рассказал, что на территории незаконной свалки ежеминутно снуют машины, которые сваливают отходы в одну кучу. Таким образом данные из статьи «Экспресс-газеты», которые проверял чиновник все-таки подтвердились. В данный момент нелегальная свалка все еще работает, однако Грудин планирует довести дело до конца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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