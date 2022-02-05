Оттепель усугубила неблагополучную ситуацию на дорогах Петербурга

Согласно оценкам «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 7 февраля, в Петербурге сохранится теплая погода с мокрым снегом. Температура будет держаться в диапазоне от -1 до +1 C°. На фоне отвратительной уборки улиц оттепель привела к затруднению движения автотранспорта. Трудно будет и пешеходам – администрация Беглова так и не удосужилась наладить вывоз снега.

Уже с самого утра на городских автомагистралях отмечены многочисленные пробки. Наблюдаются и «погодные» ДТП. Так, на Владимирском проспекте в Центральном районе Петербурга на краю проезжей части очевидцы заметили легковушку с разбитым капотом. Это, как можно предполагать, следствие скользкой дороги.

В Приморском районе вблизи станции петербургского метрополитена «Пионерская» образовалась пробка – тоже из-за дорожно-транспортного происшествия и неисправности светофора.

Пробка сформировалась и на Ленинском проспекте в сторону площади Конституции. По всем четырем полосам движение затруднено.

Особенно тяжело приходится пешеходам на придомовых территориях.

В Комитете по благоустройству Петербурга так и не могут донести до коммунальщиков Смольного мысль о необходимости своевременного реагирования на последствия снегопадов. Теперь уборкой снега занялись неравнодушные активисты. Ответственность за происходящее лежит на администрации губернатора Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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