Оттепель усугубила неблагополучную ситуацию на дорогах Петербурга

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Согласно оценкам «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 7 февраля, в Петербурге сохранится теплая погода с мокрым снегом. Температура будет держаться в диапазоне от -1 до +1 C°. На фоне отвратительной уборки улиц оттепель привела к затруднению движения автотранспорта. Трудно будет и пешеходам – администрация Беглова так и не удосужилась наладить вывоз снега.
Уже с самого утра на городских автомагистралях отмечены многочисленные пробки. Наблюдаются и «погодные» ДТП. Так, на Владимирском проспекте в Центральном районе Петербурга на краю проезжей части очевидцы заметили легковушку с разбитым капотом. Это, как можно предполагать, следствие скользкой дороги.
В Приморском районе вблизи станции петербургского метрополитена «Пионерская» образовалась пробка – тоже из-за дорожно-транспортного происшествия и неисправности светофора.
Пробка сформировалась и на Ленинском проспекте в сторону площади Конституции. По всем четырем полосам движение затруднено.
Особенно тяжело приходится пешеходам на придомовых территориях.
В Комитете по благоустройству Петербурга так и не могут донести до коммунальщиков Смольного мысль о необходимости своевременного реагирования на последствия снегопадов. Теперь уборкой снега занялись неравнодушные активисты. Ответственность за происходящее лежит на администрации губернатора Беглова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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