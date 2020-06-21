Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать

Сегодня, 10:16

Анна Лисова

0

Image 16+
Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать
Эпидемия коронавируса

В Петербурге будет вторая волна коронавируса из-за недисциплинированности горожан. Об этом заявил руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков, передает «КП-Петербург».

Он отметил, что на данный момент «ситуация в городе складывается неплохо». Сейчас в Петербурге фиксируют в среднем «108 заболевших на 100 000 населения», а общую динамику можно назвать «положительной». Но коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос до единицы, что очень плохо, поскольку произошло это после снятия ограничений. А это свидетельствует о том, что петербуржцы, устав от карантина, игнорируют многие нормы безопасности.

Стоит отметить, что условием смягчения карантина было нахождение коэффициента распространения инфекции в значениях меньше единицы. Но сейчас он вновь начал расти. Поэтому можно ожидать еще одну волну коронавируса. Какой она будет, подчеркнул Боровков, сказать сложно. Это станет понятно после 2-3 недель проведения первых массовых мероприятий.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге подростки избили беременную женщину за пение под гитару

21-06-2020, 15:16

Петербуржцы устроили ночную вечеринку на Рубинштейна

20-06-2020, 16:28

В Петербурге уволили санитарку из-за жалобы на маленькую зарплату

20-06-2020, 09:28

Около 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусом

19-06-2020, 23:37

В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

19-06-2020, 22:16

Внедорожник семьи экс-депутата сбил пятилетнего ребенка в Петербурге

19-06-2020, 20:27

В Петербурге власти назвали дату открытия кафе и дворцовых парков

19-06-2020, 11:52

7-летний мальчик погиб в Петербурге во время грозы

19-06-2020, 11:21

В Санкт-Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

19-06-2020, 09:09

В Петербурге к осени ожидают роста числа онкобольных

18-06-2020, 22:41

В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

18-06-2020, 18:03

В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось

18-06-2020, 16:17

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

18-06-2020, 14:19

С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

18-06-2020, 12:53

Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

18-06-2020, 10:43

В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей за увольнение

17-06-2020, 11:59

Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

17-06-2020, 08:25

Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек

16-06-2020, 18:35

Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение рабочего дресс-кода

16-06-2020, 14:13

В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

16-06-2020, 11:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров