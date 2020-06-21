Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать

В Петербурге будет вторая волна коронавируса из-за недисциплинированности горожан. Об этом заявил руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков, передает «КП-Петербург ».

Он отметил, что на данный момент «ситуация в городе складывается неплохо». Сейчас в Петербурге фиксируют в среднем «108 заболевших на 100 000 населения», а общую динамику можно назвать «положительной». Но коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос до единицы, что очень плохо, поскольку произошло это после снятия ограничений. А это свидетельствует о том, что петербуржцы, устав от карантина, игнорируют многие нормы безопасности.

Стоит отметить, что условием смягчения карантина было нахождение коэффициента распространения инфекции в значениях меньше единицы. Но сейчас он вновь начал расти. Поэтому можно ожидать еще одну волну коронавируса. Какой она будет, подчеркнул Боровков, сказать сложно. Это станет понятно после 2-3 недель проведения первых массовых мероприятий.