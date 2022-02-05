Общепит Петербурга находится в кризисном положении из-за ковид-ограничений Смольного – эксперты

Сегодня, 15:46

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Общепит Петербурга находится в кризисном положении из-за ковид-ограничений Смольного – эксперты
Фото из открытых источников

Участники эфира радио «Бизнес ФМ» подвергли резкой критике руководство Петербурга в связи с неэффективностью принятых им антиковидных мер.

Согласно данным оперативного штаба, опубликованным 6 февраля,  показатели суточной заболеваемости в Петербурге выше, чем в Москве. При этом антиковидных ограничений в столице намного меньше, и они гораздо мягче. 

По словам «Союза независимых рестораторов» Александра Романенко, обоснованность и эффективность мер, принятых мэрией Москвы объясняется тем, что при принятии решения московские чиновники учитывали мнение предпринимателей. 

«На Новый год Петербург «закрывался», а Москва была «открыта». Многие внутренние туристы выбрали Москву. В столице удалось убедить правительство в том, что запретные меры подорвут экономику. Они до сих пор не ввели для общепита ни ограничения с 23 до 6 часов, ни QR-коды», – отметил он.

Жесткие ограничения, введенные Смольным и губернатором Александром Бегловым, не только ударили по малому и среднему бизнесу. Они не выполнили и свою основную задачу – не привели к сокращению темпов заболеваемости. На сегодняшний день Петербург является одним из лидеров по новым случаям заражения  COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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