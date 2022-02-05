Общепит Петербурга находится в кризисном положении из-за ковид-ограничений Смольного – эксперты

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Участники эфира радио «Бизнес ФМ» подвергли резкой критике руководство Петербурга в связи с неэффективностью принятых им антиковидных мер.
Согласно данным оперативного штаба, опубликованным 6 февраля, показатели суточной заболеваемости в Петербурге выше, чем в Москве. При этом антиковидных ограничений в столице намного меньше, и они гораздо мягче.
По словам «Союза независимых рестораторов» Александра Романенко, обоснованность и эффективность мер, принятых мэрией Москвы объясняется тем, что при принятии решения московские чиновники учитывали мнение предпринимателей.
Жесткие ограничения, введенные Смольным и губернатором Александром Бегловым, не только ударили по малому и среднему бизнесу. Они не выполнили и свою основную задачу – не привели к сокращению темпов заболеваемости. На сегодняшний день Петербург является одним из лидеров по новым случаям заражения COVID-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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