Общепит Петербурга находится в кризисном положении из-за ковид-ограничений Смольного – эксперты

Участники эфира радио «Бизнес ФМ» подвергли резкой критике руководство Петербурга в связи с неэффективностью принятых им антиковидных мер.

Согласно данным оперативного штаба, опубликованным 6 февраля, показатели суточной заболеваемости в Петербурге выше, чем в Москве. При этом антиковидных ограничений в столице намного меньше, и они гораздо мягче.

По словам «Союза независимых рестораторов» Александра Романенко, обоснованность и эффективность мер, принятых мэрией Москвы объясняется тем, что при принятии решения московские чиновники учитывали мнение предпринимателей.

«На Новый год Петербург «закрывался», а Москва была «открыта». Многие внутренние туристы выбрали Москву. В столице удалось убедить правительство в том, что запретные меры подорвут экономику. Они до сих пор не ввели для общепита ни ограничения с 23 до 6 часов, ни QR-коды», – отметил он.

Жесткие ограничения, введенные Смольным и губернатором Александром Бегловым, не только ударили по малому и среднему бизнесу. Они не выполнили и свою основную задачу – не привели к сокращению темпов заболеваемости. На сегодняшний день Петербург является одним из лидеров по новым случаям заражения COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700