Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности Северной столицы к зимовке оказалось ложным. Городу остро не хватает дворников и спецтехники. Коммунальные службы недобросовестно выполняют свою работу, особенно это ощущают маломобильные граждане (те, кто передвигается на колясках), инвалиды по зрению, пожилые, травмированные люди, мамы с маленькими детьми в колясках.
Смольный проблему не решает, поэтому жители Северной столицы берут все в свои руки.
Петербурженка Светлана Быстрова, возглавляющая движение «Колясочники Петербурга», уже обращалась к губернатору, когда инвалиды-колясочники оказались запертыми дома из-за невозможности самостоятельного передвижения по городу. Но мер тогда принято не было.
Быстрова не верит, что ситуация с мусорным и снежным коллапсом может быть разрешена, пока у власти находится Беглов.
По мнению жителей Северной столицы, Смольному безразлична судьба города, для него лучший способ решения проблемы — это переложить ответственность на других людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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