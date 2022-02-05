Инвалиды-колясочники возмущены плохой уборкой снега в Петербурге

Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности Северной столицы к зимовке оказалось ложным. Городу остро не хватает дворников и спецтехники. Коммунальные службы недобросовестно выполняют свою работу, особенно это ощущают маломобильные граждане (те, кто передвигается на колясках), инвалиды по зрению, пожилые, травмированные люди, мамы с маленькими детьми в колясках.

Смольный проблему не решает, поэтому жители Северной столицы берут все в свои руки.

Петербурженка Светлана Быстрова, возглавляющая движение «Колясочники Петербурга», уже обращалась к губернатору, когда инвалиды-колясочники оказались запертыми дома из-за невозможности самостоятельного передвижения по городу. Но мер тогда принято не было.

«Проблема уборки снега до конца зимы не решится. Когда нет нормального управления этой отраслью городского хозяйства, чего можно ожидать? Это как в семье, если глава семьи не способен решить какую-то проблему», — сказала активистка.

Быстрова не верит, что ситуация с мусорным и снежным коллапсом может быть разрешена, пока у власти находится Беглов.

По мнению жителей Северной столицы, Смольному безразлична судьба города, для него лучший способ решения проблемы — это переложить ответственность на других людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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