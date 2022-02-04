«Нам не удалось выжить»: Штейнлухт закрыл Social Club на фоне ковид-ограничений Смольного

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Член правления «Союза улицы Рубинштейна» Павел Штейнлухт рассказал в эфире радиостанции Business FM Петербург, что был вынужден закрыть один из своих любимых проектов — ресторан-кабаре Social Club, где на протяжении пяти лет прошло огромное количество концертов и спектаклей.
Причиной этому стала политика Смольного. Ограничительные меры, которые были введены для сдерживания распространения ковида, привели к гибели некогда приносившего хорошую прибыль бизнеса.
Павел Штейнлухт рассказал, что проект был нацелен на поддержание культурного облика столицы. Он хотел создать место, доступное каждому.
Дополнительные ковид-ограничения не позволяют бизнесу даже отбить расходы на арендную плату.
По словам члена правления «Союза улицы Рубинштейна», лучше бы был полный локдаун, чем постоянное внесение изменений.
На текущий момент многие петербургские рестораторы не знают, что можно сделать в действующих реалиях, для того, чтобы сохранить собственные заведения. Известно, что выручка большей части предприятий общепита сократилась, порой на 80%. При этом губернатор Александр Беглов поддержки малому и среднему бизнесу не оказывает.
Social Club стал за годы своего существования достаточно популярным местом в Петербурге. Фактически неэффективная политика Смольного привела к гибели данного заведения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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