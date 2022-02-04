«Попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции»: героиня клипа об уборке снега в Петербурге рассказала про съемки

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Студентка Марина рассказала о своих источниках вдохновения для создания популярного ролика о заснеженном Петербурге «Пока так 2» и поделилась впечатлениями от внезапной славы.
Героиня отметила, данный клип — это во многом и попытка самостоятельно выразить накипевшие эмоции от некачественной уборки снега на улицах города. Одним из своих источников вдохновения девушка назвала новый клип группы «Ленинград».
По ее словам, они с подругами не ожидали, что видео станет так популярно (на данный момент оно набрало почти 750 тыс. просмотров). Авторы поделилось, что просто хотели рассказать всем о сложной ситуации в Северной столице.
Стоит отметить, что с приходом зимы неравнодушные петербуржцы каждый день пытаются привлечь внимание властей города во главе с губернатором Александром Бегловым и выкладывают фотографии снежного коллапса в соцсетях, рисуют сатирические комиксы, устраивают различные перформансы, но так и не могут добиться хоть какого-то внимания от чиновников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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