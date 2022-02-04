Петербуржцы подали коллективную жалобу в Смольный из-за огромных очередей в больницах 

Сегодня, 16:08

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Петербуржцы подали коллективную жалобу в Смольный из-за огромных очередей в больницах 
Фото: t.me/spbmayak/157

Активисты оппозиционного общественно-политического движения «Маяк» решили бороться с бездействием Комитета по здравоохранению Петербурга, в котором не решают проблему огромных очередей в поликлиниках.

Активисты «Маяка» сообщили, что подали коллективную жалобу на доступность и качество медицинской помощи в петербургской поликлинике №106. Общественники считают, что по вине чиновников Смольного в пандемию городская система здравоохранения не выдерживает такого наплыва заболевших.

«Ситуация усугубляется и тем, что для получения больничного нужно сделать ПЦР-тест, а врача на дом вызвать во многих случая просто нереально: до службы «112», например, вообще не дозвониться», – рассказали «Маяка». 

По их словам, Комитет по здравоохранению Петербурга «не замечает» огромные очереди, которые начинаются на улице, где заражённые горожане ждут приема часами. Общественники пожаловалось на такую обстановку в больнице №106, но в ближайшее время подготовят подобные жалобы на очереди в других поликлиниках.

«Будем надеяться, что соответствующие органы примут меры также быстро, как обычно принимают оппозиционных активистов», – написала руководитель «Маяка» Дарья Хейкинен на своей странице во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что амбулаторный кризис в Петербурге усугубился в последние недели, так как в Смольном не удосужились сделать выводы и решить проблемы в системе здравоохранения. Это привело к многочасовым очередям в поликлиниках, которые растягиваются во дворы, что зафиксировали СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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