Петербуржцы подали коллективную жалобу в Смольный из-за огромных очередей в больницах 

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Активисты оппозиционного общественно-политического движения «Маяк» решили бороться с бездействием Комитета по здравоохранению Петербурга, в котором не решают проблему огромных очередей в поликлиниках.
Активисты «Маяка» сообщили, что подали коллективную жалобу на доступность и качество медицинской помощи в петербургской поликлинике №106. Общественники считают, что по вине чиновников Смольного в пандемию городская система здравоохранения не выдерживает такого наплыва заболевших.
По их словам, Комитет по здравоохранению Петербурга «не замечает» огромные очереди, которые начинаются на улице, где заражённые горожане ждут приема часами. Общественники пожаловалось на такую обстановку в больнице №106, но в ближайшее время подготовят подобные жалобы на очереди в других поликлиниках.
Стоит отметить, что амбулаторный кризис в Петербурге усугубился в последние недели, так как в Смольном не удосужились сделать выводы и решить проблемы в системе здравоохранения. Это привело к многочасовым очередям в поликлиниках, которые растягиваются во дворы, что зафиксировали СМИ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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