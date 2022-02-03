Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

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В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора Александра Беглова и его приближенных. TikTok-блогер Виктор Ларсаев прокомментировал сообщения об этом.
Тиктокер оценил найденную в Сети визуализацию элитного проекта «Клуб-19». Предполагается, что он может быть связан с администрацией города — Ларсаев усомнился, что элитное пространство предназначено для простых горожан. Такое же предположение сделали авторы издания «Экспресс-газета».
Газета указывает на корреляцию элитного проекта с «курортной мафией» — связанных с Бегловым чиновников, известных губернатору со времен работы главой Курортного района. Это обстоятельство возмутило блогера. По его словам, данный проект Беглов «решил отгрохать для себя, своих дружков из администрации».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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