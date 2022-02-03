Виктор Ларсаев возмущен возможным строительством элитного клуба для Беглова на территории «Горской»

В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора Александра Беглова и его приближенных. TikTok-блогер Виктор Ларсаев прокомментировал сообщения об этом.

Тиктокер оценил найденную в Сети визуализацию элитного проекта «Клуб-19». Предполагается, что он может быть связан с администрацией города — Ларсаев усомнился, что элитное пространство предназначено для простых горожан. Такое же предположение сделали авторы издания «Экспресс-газета ».

«Пока мы с вами удивляемся, смеемся над его «рабочими поездками», пока мы с вами пытаемся не переломать себе кости, перемещаясь по улицам нашего любимого города, пока мы с вами ожидаем, когда же «гениальнейшая» мусорная реформа наконец начнет приносить результаты, а в наших дворах перестанут разводиться дальние родственники учителя Сплинтера, наш многоуважаемый гражданин Беглов решил отгрохать для себя, своих дружков из администрации и всех приближенных элитарный клуб вместо планируемого ранее IT-кластера», — возмутился блогер.

Газета указывает на корреляцию элитного проекта с «курортной мафией» — связанных с Бегловым чиновников, известных губернатору со времен работы главой Курортного района. Это обстоятельство возмутило блогера. По его словам, данный проект Беглов «решил отгрохать для себя, своих дружков из администрации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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