Команда Беглова сутки не пускала пациентов в поликлинику из-за визита губернатора

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Петербургский губернатор Александр Беглов продолжает «постановочный» объезд города. Градоначальник посетил Сестрорецк, где заехал в одну из поликлиник, чтобы проверить, как она работает в связи с распространением «Омикрона».
Горожане заподозрили Беглова в разыгранной сценке во время общения с пациентами. По их мнению, градоначальник плохо вжился в роль. При этом в Сети распространилась информация, что пациенты поликлиники также были не настоящими, как и разговор с ними.
Смольный под руководством Беглова очевидно старается продемонстрировать, что якобы все сферы жизни Петербурга держит под контролем. Горожане же просят губернатора перестать заниматься пиаром и начать решать реальные проблемы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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