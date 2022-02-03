Команда Беглова сутки не пускала пациентов в поликлинику из-за визита губернатора

Петербургский губернатор Александр Беглов продолжает «постановочный» объезд города. Градоначальник посетил Сестрорецк, где заехал в одну из поликлиник, чтобы проверить, как она работает в связи с распространением «Омикрона».

Горожане заподозрили Беглова в разыгранной сценке во время общения с пациентами. По их мнению, градоначальник плохо вжился в роль. При этом в Сети распространилась информация, что пациенты поликлиники также были не настоящими, как и разговор с ними.

«Пул 78» «По нашей информации, настоящих больных в здание не пускали в течение суток. Пиар губернатора по непонятным причинам продолжают строить на посещении объектов здравоохранения, однако больше не допускают до общения с градоначальником настоящих пациентов. Это скорее сыграет имиджу власти в минус, чем в плюс», — написал автор Telegram-канала

Смольный под руководством Беглова очевидно старается продемонстрировать, что якобы все сферы жизни Петербурга держит под контролем. Горожане же просят губернатора перестать заниматься пиаром и начать решать реальные проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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