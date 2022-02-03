Ведущая Ксения Собчак высказала мнение о работе Беглова

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Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист высказала свое мнение о работе градоначальника.
Одной из тем обсуждения стала поездка главы Петербурга в Республику Беларусь. Там Беглов встретился с президентом государства Александром Лукашенко и передал кусочек хлеба, который был предназначен для экспозиции «Символы блокадного Ленинград». Собчак отметила, что губернатору Северной столицы следовало вывозить из Петербурга снег и мусор.
Мусорная реформа, начавшаяся в Петербурге с приходом нового года, полностью провалилась. Жители города не перестают жаловаться в администрацию Александра Беглова на мусорные завалы в своих дворах, которые не вывозятся по несколько дней. Неубранные отходы мешают проехать машинам и способствуют размножению крыс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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