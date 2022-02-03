Ведущая Ксения Собчак высказала мнение о работе Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов стал одним из героев выпуска программы Ксении Собчак. Телеведущая и журналист высказала свое мнение о работе градоначальника.

Одной из тем обсуждения стала поездка главы Петербурга в Республику Беларусь. Там Беглов встретился с президентом государства Александром Лукашенко и передал кусочек хлеба, который был предназначен для экспозиции «Символы блокадного Ленинград». Собчак отметила, что губернатору Северной столицы следовало вывозить из Петербурга снег и мусор.

«Хотя если Беглову что и следует вывозить из Петербурга, то только две вещи: а — снег и б — мусор», — подчеркнула телеведущая.

Мусорная реформа, начавшаяся в Петербурге с приходом нового года, полностью провалилась. Жители города не перестают жаловаться в администрацию Александра Беглова на мусорные завалы в своих дворах, которые не вывозятся по несколько дней. Неубранные отходы мешают проехать машинам и способствуют размножению крыс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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