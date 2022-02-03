Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

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Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников Смольного «борются с критикой власти», ограничивая возможность комментировать свои публикации в социальной сети «ВКонтакте», а оставшиеся просто удаляют негативные отзывы горожан.
Модераторы правительственных сообществ таким способом пытаются устранить «хейтеров». Жалобы петербуржцев игнорируются на страницах главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, вице-губернаторов Ирины Потехиной, Максима Мейксина и Станислава Казарина, а также других чиновников.
На страницах комитетов Смольного, где модераторы ограничили возможность комментирования, сохранились более ранние отзывы петербуржцев. При этом 95% из них носят негативный характер.
Некоторые петербургские чиновники не имеют личного аккаунта в соцсетях, но те, у кого он имеется и нет ограничений на комментирование, оперативно удаляют все критические замечания и неудобные вопросы. Таким способом модераторы почистили личную страницу губернатора Александра Беглова, удалив за короткий срок все записи, содержащие информацию о негативных явлениях в Петербурге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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