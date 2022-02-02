В Петербурге проигнорировали указ президента о борьбе с коронавирусом

Накануне в пресс-службе Комздрава Смольного заявили, что не намерены организовывать в ТЦ Петербурга экспресс-тестирование на коронавирус. Это идет вразрез с приказом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, согласно документу, субъекты РФ обязаны многократно увеличить объемы тестирования населения на COVID-19.

«Кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — указывается в поручении.

Ответственность за его исполнение несут премьер-министр Михаил Мишустин и должностные лица регионов. Глава государства отмечал, что за счет увеличения объемов тестирования можно добиться успехов в борьбе с вирусом.

Ранее в том же ключе высказывался главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, особенно важно своевременно диагностировать наличие заболевания среди школьников. Он объяснил это тем, что дети, как правило, болеют бессимптомно и подвергают риску заражения взрослых людей, в том числе своих родителей.

Несмотря на это, Смольный под руководством губернатора Александра Беглова пока лишь планирует провести оценку меры тестирования граждан. И это при том, что приказ президента вышел более двух месяцев назад.

«Экспресс-тестирование в торговых центрах организовывать не планируется. Эффективность данной противоэпидемической меры еще требует оценки», — отметили в пресс-службе Комздрава.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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