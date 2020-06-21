Парад Победы в Санкт-Петербурге 24 июня начнется в 10 часов утра

Из-за эпидемии коронавируса Парад Победы в России было решено перенести на 24 июня. Уже много лет День Победы наша страна празднует 9 мая. Ежегодно в этот день во всех крупных городах страны проходит Парад Победы, посвященный окончанию Великой Отечественной войны. В 2020 году Россия планировала отметить 75-летие Победы, поэтому празднования готовились масштабнее, чем обычно.

Тем не менее, понимая сложность ситуации с распространением коронавируса, президент РФ Владимир Путин предложил провести его 24 июня в исторический для России день. В этот день 75 лет назад в Москве прошел официальный парад победителей в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 года гвардейские части СССР прошли по Красной Площади Москвы. Военнослужащие бросили флаги и штандарты поверженного врага к Мавзолею.

Пройдет Парад Победы 24 июня 2020 года не только в Москве, но и в Петербурге. Традиционно, в Северной столице главным местом празднования станет Дворцовая площадь. Увидят Парад Победы в Петербурге на Дворцовой площади 720 зрителей, из них 200 ветеранов. Дворцовую площадь накануне торжества продезинфицируют. Также будет продезинфицирован транспорт. Всех зрителей парада рассадят в шахматном порядке.

Репетиция Парада Победы в Петербурге проходила вне города. А вот непосредственно в Петербурге на Дворцовой площади репетировали шествие 17 и 18 июня, а 20 июня прошла генеральная репетиция. Начнется Парад Победы в Санкт-Петербурге 24 июня в 10 часов утра. Первой встанет рота барабанщиков. За ними пойдут знаменосцы, которые понесут копию Знамени Победы, флаг России и копию флага Минобороны. Затем последуют штандарты фронтов и боевые знамена времен войны. А также знамя «Бессмертного полка».

На Дворцовой площади пройдет 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов и юнармейцы. В параде будет задействовано около 100 единиц военной техники. Воздушная часть Парада Победы в Петербурге в этом году позволит увидеть Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, а также транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Пролетят над городом также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и многоцелевые самолеты Су-34. Трансляцию воздушной части Парада Победы в Петербурге можно будет в Сети онлайн. Прямой эфир планируют провести местные телеканалы.