Проблема дефицита карет «скорой помощи» остается в Петербурге

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В Санкт-Петербурге теперь можно использовать такси для того, чтобы доставлять пациентов в больницы. В пятницу губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
Как сообщается, средства на данную инициативу выделят из резервного фонда. На данный момент уже предусмотрено почти 72 000 рублей на транспортировку пациентов, переносящих заболевание дома. Наиболее вероятно, постановление будет действовать до конца марта. По прогнозам, именно в этот период ситуация продолжит ухудшаться. В пресс-релизе указано, что на выделенную сумму можно доставить в больницу до 520 больных. О том, как чиновники Смольного планируют защитить водителей от инфекции, не сообщается.
По мнению администрации Александра Беглова, такие меры позволят снизить нагрузку на скорую помощь. Однако эта инициатива лишь подчеркивает, что в Северной столице недостаточно специального транспорта. Это подтверждается ранее принятым решением Смольного использовать волонтеров с личным авто для того, чтобы развозить врачей по вызовам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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