На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического оператора» (НЭО).

На месте возгорания работают сотрудники МЧС России. Они тушат пожар по повышенному рангу 1-«бис». Объект перешел к НЭО в рамках провальной мусорной реформы, которую губернатор Александр Беглов запустил 1 января 2022 года.

На территории МПБО-2 складируются твердые коммунальные отходы, в том числе часть мусора из Северной столицы. Пожар мог носить целенаправленный характер, ведь подобные инциденты фиксировались на площадке ранее. Например, осенью 2020 года.

Региональный оператор не знает, как поступить с накопившимися отходами. Однако возгорание на подобном объекте может нанести ущерб экологии Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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