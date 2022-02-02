«Похороны» «Метростроя» преждевременны: компания продолжает бороться со Смольным в судах

По заявлению юристов «Метростроя», Смольный напрямую причастен к банкротству предприятия. Но власти не соглашаются с такой позицией.

1 февраля в стенахпетербургского арбитража прошло очередное заседание. Был рассмотрен иск Константина Ярошенко к Дирекции транспортного строительства. Он является владельцем пятой части акций предприятия. По его словам «Метрострой» специально довели до банкротства.

«Метрострой» заключил контрактна выполнение работ на Красносельско-Калининской линии с Комитетом транспортной инфраструктуры Петербурга ещё в 2015 году. Рабочие должны были завершить строительство до 15 декабря 2024 года. По контракту компания должна была получить 38 миллиардов рублей.

6 октября 2021 года Дирекция транспортного строительства отказалась платить «Метрострою» и объяснила тем, что предприятие отстает от графика и вообще, скоро будет обанкрочено. Мягко говоря, аргументы выгляделинесостоятельными.

За месяц до этого, 30 августа того же года Смольный заключил дополнительный контракт с «Метростроем» по действующему договору, тем самым продлив сотрудничество на долгие годы. То есть, тогда Дирекция была довольна «Метростроем», иначе зачем бы им было продлевать сотрудничество.

С банкротством компании тоже есть вопросы. Анализ финансового положения предприятия проводил временный управляющий и за основу брал конец 2019 года. Тот период был самым трудным из-за разрыва Смольным контрактов.

Стоит отметить, что компания смогла заработать на миллиард рублей больше в 2020 году, чем годом ранее. По факту выходит, что прибыльную компанию просто взяли и объявили банкротом.

Можно сделать вывод, что Смольный давно захотел «убить» «Метрострой», а добить решил невыплатами по многомиллиардным контрактам. Теперь чиновники пытаются довести дело до конца: хотя «Метрострой» вполне жизнеспособен и даже умудряется приносить прибыль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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