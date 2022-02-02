Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили «спустить» на строительство нового корпуса Боткинской больницы баснословную сумму, взятую в кредит у банка ВТБ.

Стоимость одного койко-места в новом корпусе Боткинской больнице, который планируют возвести в Колпине, может в десять раз превысить среднюю по Санкт-Петербургу, отмечает портал «Питерские заметки».

Новый корпус будет рассчитан почти на 800 коек. Смольный называет проект «инвестиционным». Однако в реальности речь идёт о предоставлении Петербургу 30-миллиардного кредита от банка ВТБ.

Общая стоимость проекта, по подсчётам СМИ, приблизится к 65 миллионам. По ходу строительства, учитывая, что городу придётся компенсировать проценты кредиту, указанная стоимость может и удвоится.

«Стоимость одного койко-места в детской больнице на Авангардной улице обошлась городу в 21,87 млн рублей. Одно койко-место в детской больнице Марии Магдалины — 3,6 млн рублей. В среднем получается около 12,7 млн рублей. Фактически при существующих планах строительства корпуса Боткинской больницы на 770 мест в Колпине стоимость одного койко-места составит 149 млн рублей», — считает глава департамента недвижимости и инвестиций «Лахта Плазы» Анна Прозорова.

Напомним, история со строительством новых корпусов Боткинской больницы уходит корнями в 2007 год. Тогда власти желали возвести один из них в Купчине. Они даже разработали проект, затянувший на 3,5 млрд рублей. Когда стоимость строительства подскочила до 12 млрд, чиновники по-быстрому «свернули» свои планы. Вместо этого губернатор предложил реконструировать старые корпуса больницы, что, по его подсчётам, обойдется в 2,5 млрд рублей. Однако впоследствии он передумал. Теперь Смольный вновь принялся грезить о возведении отдельного корпуса (теперь уже в Колпине), замахнулся на 30-миллиардный кредит и бросился, что называется, «во все тяжкие», не посчитав, насколько сильно строительство ударил по карманам горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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