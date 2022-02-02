Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Сегодня, 12:01

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Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти
Фото: ТГ-канал 1703

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко Лэнд». Об этом заявил эколог и активист Сергей Виноградов. 

После Нового года Санкт-Петербург столкнулся с мусорным коллапсом, разразившимся из-за реформы Смольного. Губернатор Александр Беглов обещал, что разорвет порочную связь мусорных операторов и полукриминальных организаций, которые повинны в разрастании нелегальных свалок в области. Но реформа сработала наоборот. 

Председатель экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов рассказал редакции, что новый оператор «Эко Лэнд» и сам отличился связями с «черными мусорщиками». Как оказалось, у «новичка» мусорного рынка просто не хватает собственных мощностей для обслуживания городских контейнерных площадок и его машины по какой-то причине свозят мусор на свалку близ деревни Пеники в Ломоносовском районе.

«Там "Эко Лэнд" имеет свой мусороперерабатывающий завод, но размещение на нем происходит с нарушением экологического и природоохранного законов», — подчеркнул специалист.

Виноградов отметил, что существует санитарное заключение по данной площадке, которое гласит, что хранение мусора здесь нарушает существующие экологические нормы. Но скорей всего расплачиваться за это будут жители окрестных населенных пунктов, которые будут вдыхать газы со свалок. При этом, компания «Эко Лэнд» уже попадала в поле зрения активистов. Ранее СМИ заподозрили

ее в сотрудничестве с сомнительными перевозчиками, которые незаконно свозят мусор в Ленобласть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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