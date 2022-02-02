Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко Лэнд». Об этом заявил эколог и активист Сергей Виноградов.
После Нового года Санкт-Петербург столкнулся с мусорным коллапсом, разразившимся из-за реформы Смольного. Губернатор Александр Беглов обещал, что разорвет порочную связь мусорных операторов и полукриминальных организаций, которые повинны в разрастании нелегальных свалок в области. Но реформа сработала наоборот.
Председатель экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов рассказал редакции, что новый оператор «Эко Лэнд» и сам отличился связями с «черными мусорщиками». Как оказалось, у «новичка» мусорного рынка просто не хватает собственных мощностей для обслуживания городских контейнерных площадок и его машины по какой-то причине свозят мусор на свалку близ деревни Пеники в Ломоносовском районе.
Виноградов отметил, что существует санитарное заключение по данной площадке, которое гласит, что хранение мусора здесь нарушает существующие экологические нормы. Но скорей всего расплачиваться за это будут жители окрестных населенных пунктов, которые будут вдыхать газы со свалок. При этом, компания «Эко Лэнд» уже попадала в поле зрения активистов. Ранее СМИ заподозрили
ее в сотрудничестве с сомнительными перевозчиками, которые незаконно свозят мусор в Ленобласть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском...Подробнее
Военный обозреватель Сергей Аксенов сообщил о рискованных действиях Великобритании, которые могут привести к потере...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой может быть война на Украине. По его мнению,...Подробнее
Получателям пенсий Российской Федерации объяснили, почему в феврале этим гражданам следует забрать с карточки банка...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в...Подробнее
Комментировать