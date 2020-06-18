Петербуржцы устроили ночную вечеринку на Рубинштейна

Жители улицы Рубинштейна в Петербурге на время связанных с пандемией коронавируса ограничений радовались тишине и спокойствию. Похоже, теперь оно уже в прошлом - безумные пятничные вечеринки вернулись.
Жители улицы Рубинштейна на шум и галдеж в минувшую пятницу пожаловались в социальной сети ВК. Вечеринки, вероятно, приуроченные к концу рабочей недели, сопровождались дымом от кальянов, громкой музыкой и к тому же затянулись во времени. Некоторые тусовщики вошли во вкус только ко второму часу ночи.
Второй комментирует увиденное с едва уловимой тонкой иронией.
На место приезжала полиция, но после отъезда гуляния снова возобновились, констатирует «Форпост Северо-Запад».
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