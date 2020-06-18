Петербуржцы устроили ночную вечеринку на Рубинштейна

Сегодня, 16:28

Ольга Громова

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Петербуржцы устроили ночную вечеринку на Рубинштейна

Жители улицы Рубинштейна в Петербурге на время связанных с пандемией коронавируса ограничений радовались тишине и спокойствию. Похоже, теперь оно уже в прошлом - безумные пятничные вечеринки вернулись.

Жители улицы Рубинштейна на шум и галдеж в минувшую пятницу пожаловались в социальной сети ВК. Вечеринки, вероятно, приуроченные к концу рабочей недели, сопровождались дымом от кальянов, громкой музыкой и к тому же затянулись во времени. Некоторые тусовщики вошли во вкус только ко второму часу ночи.

«Музыка гремит так, что в квартире не слышно разговоров. До третьего этажа поднимается дым кальяна. За 20 метров несет прогорклым перегорелым маслом из крематория с фаст-фудом...» - возмущается один из недовольных.

Второй комментирует увиденное с едва уловимой тонкой иронией.

«Толпа обезумевших граждан самозабвенно пляшет. Прекрасная летняя ночь», - написал он в паблике «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург». 

«Вся улица гудит. Машины специально рядом с барами включают музыку очень громко. На Рубинштейна живут пожилые люди, больные люди, маленькие дети. Шум и ор сумасшедший по всей улице!» - описывает ситуацию еще одна из жительниц улицы.

На место приезжала полиция, но после отъезда гуляния снова возобновились, констатирует «Форпост Северо-Запад».

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