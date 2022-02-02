Беглов в очередной раз "скормил" жителями Шушар обещание о строительстве нового медицинского центра

Вчера, 22:01

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Беглов в очередной раз "скормил" жителями Шушар обещание о строительстве нового медицинского центра
Фото: gov.spb.ru

В данный момент на территории микрорайона Славянка в Поселке Шушары число жителей уже превысило 60 тысяч человек. Весь поток больных и травмированных принимает одна лишь поликлиника.

3 февраля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Пушкинский район и выступил перед местными жителям. Градоначальник поинтересовался, какие проблемы с медицинским обслуживанием есть у людей. 

Жители микрорайона Славянка в поселке Шушары с 2016 года жалуются на нехватку медицинских учреждений. При этом местное население уже перевалило за 60 тысяч человек. Всех жителей микрорайона до сих пор обслуживает одно поликлиническое отделение ГП №60 Пушкинского района. Вот только справляться с объемом работ оно давным-давно перестало.

Чиновники планируют построить новый медицинский центр в районе Шушары уже больше четырех лет. Однако Смольный очевидно не планирует воплощать задумку в реальность из-за нехватки финансовых возможностей. Таким образом центр может появится только за счет концессионного соглашения. Естественно принимать в нем участие никто не хочет.

Последнюю серьезную попытку помочь жителям Славянки чиновники предприняли в 2019 году. Так, на Петербуржском Международном экономическом форуме власти приняли участие в подписании соглашения о предоставлении инвестора для строительства консультативно-диагностического центра «Славянка». В новом учреждение жители Пушкинского района могли получить медицинскую помощь, которая разгрузила бы местную поликлинику. Согласно первоначальным планам центр должен был объединить в себе детскую и взрослую поликлинику, а также стоматологию и женскую консультацию. На строительство нового учреждения выделялось всего 2,5 миллиарда рублей.

Разработка современного диагностического центра приостановилось из-за того, что чиновники забыли подписать концессионное соглашение с инвестором. По итогу переговоров его так никто и не заключил. Таким образом два года сложных переговоров пошли коту под хвост. При этом до сих пор остаются неизвестными подробности из-за которых инвестор отказался строить центр. 

По состоянию на 2022 год медицинский центр все еще находится на бумаге. Сроки строительства учреждения уже отсрочили до 2024 года. Вот только концессионные инициативы говорят об обратном. В лучшем случае диагностический центр появится в 2026 году. К этому времени население Пушкинского района успеет значительно вырасти. Однако учитывая нерасторопность местных чиновников людям придется ждать медицинское учреждение еще очень долго.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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