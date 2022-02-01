Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

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На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между компаниями из «снежного картеля».
В Санкт-Петербурге местные власти продолжают снабжать деньгами свой «снежный картель». Смольный уже заключил 69 контрактов на уборку города в первые полгода. Стоимость работ составит 8,12 млрд рублей. Вот только деньги снова уйдут предприятиям из так называемого «снежного картеля».
Снежный коллапс 2018-2019 годов повторился в сегодняшнем Петербурге. Так, коммунальные службы снова не справляются с непогодой, а люди продолжают страдать и даже гибнуть от невыносимых условий проживания в городе.
За прошедшие пару лет Смольный ничему не научился и снова наступил на прежние грабли. Нехватка снегоуборочной машины и устаревшая модель уборки Петербурга до сих пор остаются главными проблемами города. Сохранились в Северной столице и подрядчики. В начале года Смольный заключил 69 контрактов из которых 58 относятся к предприятиям ГУДСП, государственным АО и государственным ООО ЖСК районов. Именно к ним относятся те самые пресловутые «снежные картели», которые промышляют с 2019 года. В этот раз на них было выделено 7,02 миллиарду рублей, что равняется 86% от суммы всех контрактов.
Расследование ФАС никак не повлияло на решение Смольного о распределении большей части денег «снежным картелям». Уборка Петербурга опять обойдется городу в миллиарды, при том что снега меньше на дорогах не становится, а горожане продолжают страдать от гололеда и сосулек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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