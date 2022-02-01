Прорыв трубы в Петербурге привел к провалу нескольких машин под асфальт 

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Несколько машин ушли под землю в Петербурге из-за прорыва трубы. Под автомобилями треснуло асфальтовое покрытие.
Инцидент произошел в четверг, 3 февраля. Проблемные участки в домовых вводах диаметром 200 и 300 миллиметров возникли на Софийской улице. Как рассказали в пресс-службе городского водоканала, труба находится на балансе у частной кампании. В результате из-за аварии было перекрыто движение по улице Олеко Дундича.
Напомним, с началом зимы в Санкт-Петербурге в разы выросло количество аварий на теплосетях. Только 29 января прорвало 9 труб в семи районах города. А прорыв в Кировском районе оставил без тепла 20 жилых домов. При этом ранее губернатор города Александр Беглов уверял, что все системы полностью готовы к зимнему периоду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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