Суд ждет ответственных за гибель собаки от глыбы льда в Петербурге

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Владелица погибшей собаки, на которую в центре Санкт-Петербурга упала глыба льда, написала заявление в полицию. Об этом сообщила общественный активист Ирина Баханович.
Адвокат указала, что оказывает необходимую помощь пострадавшей семье. Ситуацию она назвала вопиющей.
Известно, что по этому делу направлены заявления в полицию, опрошены очевидцы и свидетели происшествия. Также взрослая хозяйка погибшего животного написала в УК и ждет предложений о компенсации морального вреда дочери.
В заключение Баханович добавила, что серьезно занимается данным делом, которое показывает, насколько небезопасно передвигаться по Петербургу. Если ответа от полиции не последует, то она с владелицей собаки будет добиваться справедливости в суде.
25 января в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло трагическое событие. У дома №22 по Малодетскосельскому проспекту на собаку, с которой гуляла 13-летняя девочка, свалилась глыба льда. Животное погибло из-за халатности коммунальных служб Смольного, не оградивших опасную зону во время чистки крыши ото льда, а ее маленькая хозяйка чудом избежала удара. Это еще раз показывает то, что губернатор Беглов, вопреки своим заявлениям, так и не подготовил город к зимнему периоду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...Подробнее
Коммунальщики Смольного до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. Плюс остается нерешенной проблема с...Подробнее
Израильские корреспонденты телеканала «Kan 11» сообщили о задействовании Россией комплексов радиоэлектронного...Подробнее
Американский обозреватель «The Atlantic» сообщил о вероятном плане президента РФ Владимира Путина по нивелированию...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
Комментировать