Суд ждет ответственных за гибель собаки от глыбы льда в Петербурге

Владелица погибшей собаки, на которую в центре Санкт-Петербурга упала глыба льда, написала заявление в полицию. Об этом сообщила общественный активист Ирина Баханович.

Адвокат указала, что оказывает необходимую помощь пострадавшей семье. Ситуацию она назвала вопиющей.

«Мы рассмотрели видео. Там проходила чистка кровли, но никаких ограждений не было. Управляющая компания пытается врать, что присутствовало ограждение. Глыба льда упала с крыши прямо на собаку. Ужасное зрелище», — рассказывает Баханович.

Известно, что по этому делу направлены заявления в полицию, опрошены очевидцы и свидетели происшествия. Также взрослая хозяйка погибшего животного написала в УК и ждет предложений о компенсации морального вреда дочери.

«У ребенка просто стресс. Представляете, любимый питомец погиб прямо на глазах. С девочкой могло произойти то же самое, а то и еще хуже», — возмущается юрист.

В заключение Баханович добавила, что серьезно занимается данным делом, которое показывает, насколько небезопасно передвигаться по Петербургу. Если ответа от полиции не последует, то она с владелицей собаки будет добиваться справедливости в суде.

«А кто будет следующий? Там рядом находится школа, мимо могли идти маленькие дети! Это вина также сотрудников администрации района, они должны такое контролировать», — подытожила Ирина Баханович.

25 января в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло трагическое событие. У дома №22 по Малодетскосельскому проспекту на собаку, с которой гуляла 13-летняя девочка, свалилась глыба льда. Животное погибло из-за халатности коммунальных служб Смольного, не оградивших опасную зону во время чистки крыши ото льда, а ее маленькая хозяйка чудом избежала удара. Это еще раз показывает то, что губернатор Беглов, вопреки своим заявлениям, так и не подготовил город к зимнему периоду.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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