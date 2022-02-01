Пиар Беглова на теме блокады вызвал критику петербуржцев

Сегодня, 11:47

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Пиар Беглова на теме блокады вызвал критику петербуржцев
Кадр с видео

Визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, вызвал неоднозначную реакцию у жителей Северной столицы.

В столице Белоруссии Беглов принял участие в открытии экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» и передал президенту Лукашенко блокадный хлеб из фондов Музея обороны Ленинграда.

По мнению общественного деятеля Эрнеста Макаренко, данный жест губернатора Петербурга выглядит неэтичным. Эксперт возмущен тем, что градоначальник строит свою пиар-акцию на блокадном хлебе. 

Пиар Беглова на блокадной теме давно возмущает петербуржцев. Вместо реальной помощи ветеранам, которые сегодня вынуждены лично убирать снег из-за провала Смольным снегоуборочной кампании, губернатор, как обычно, занимается словоблудием, вставляя в каждую свою речь пассаж о блокаде.

  

По данным СМИ, прилетел Александр Беглов в Минск на супер-джете , вместимостью 14 человек с внутренней отделкой под черное дерево, отдельной ванной и вип-обслуживанием. Аренда самолета обошлась в 5-6 млн рублей. По мнению петербуржцев, этих колоссальных средств с лихвой бы хватило на подарки всем блокадникам. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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