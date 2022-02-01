Горздрав не делится всеми данными о масштабах пандемии - Куприянов

Со 2 февраля в Петербурге, согласно постановлению губернатора города Александра Беглова, старшие классы (начиная с 7 класса) переводят на дистанционное обучение.

Данное решение было воспринято петербуржцами неоднозначно.

Независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов высказал свое мнение об ограниченном переводе школьников на дистанционное обучение. По мнению Куприянова, момент был упущен давно, но оценить масштабы проблемы пока невозможно.

«На сей раз, кажется, впервые с весны 2020 года, ограничения вводятся «на упреждение». Летом 2021 года они были введены, когда волна уже шла на спад две недели, осенью 2021 года – сразу после начала спада».

Согласно сравнению со статистическими данными за январь 2021 года, количество случаев заражения среди детей увеличилось с 5% до 20%.

Эксперт отметил, что информация по количеству зараженных была у Горздрава с самого начала, но ее не брали во внимание. В Смольном с самого начала пандемии коронавируса ведется реестр по числу новых случаев COVID-19, но данная статистика очевидно не анализируется должным образом. Именно поэтому Александр Беглов оперирует недостоверными данными об эпидситуации в городе.

Решение Смольного уже неоднократно подвергалось критике, тем более, что в соседней Ленобласти на дистанционное обучение перевели всех школьников.

Пик заболеваемости в Петербурге должен прийтись на 15 февраля. Общее количество заболевших увеличится более чем на 80 тысяч человек, но на пике волны ожидается превышение отметки в 220 тысяч человек. Только за минувшие сутки было зафиксировано более 19 тысяч новых случаев.

Вышеперечисленные данные в очередной раз доказывают провальную прививочную кампанию Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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