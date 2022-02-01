Горздрав не делится всеми данными о масштабах пандемии - Куприянов

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Со 2 февраля в Петербурге, согласно постановлению губернатора города Александра Беглова, старшие классы (начиная с 7 класса) переводят на дистанционное обучение.
Данное решение было воспринято петербуржцами неоднозначно.
Независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов высказал свое мнение об ограниченном переводе школьников на дистанционное обучение. По мнению Куприянова, момент был упущен давно, но оценить масштабы проблемы пока невозможно.
Согласно сравнению со статистическими данными за январь 2021 года, количество случаев заражения среди детей увеличилось с 5% до 20%.
Эксперт отметил, что информация по количеству зараженных была у Горздрава с самого начала, но ее не брали во внимание. В Смольном с самого начала пандемии коронавируса ведется реестр по числу новых случаев COVID-19, но данная статистика очевидно не анализируется должным образом. Именно поэтому Александр Беглов оперирует недостоверными данными об эпидситуации в городе.
Решение Смольного уже неоднократно подвергалось критике, тем более, что в соседней Ленобласти на дистанционное обучение перевели всех школьников.
Пик заболеваемости в Петербурге должен прийтись на 15 февраля. Общее количество заболевших увеличится более чем на 80 тысяч человек, но на пике волны ожидается превышение отметки в 220 тысяч человек. Только за минувшие сутки было зафиксировано более 19 тысяч новых случаев.
Вышеперечисленные данные в очередной раз доказывают провальную прививочную кампанию Беглова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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