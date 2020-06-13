В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей за увольнение

Жительница Петербурга, женщина-трансгендер Анастасия Васильева отсудила крупную сумму в качестве компенсации за увольнение с должности печатницы в типографии. Как выяснилось, будучи мужчиной, Васильева проработала в этой должности более десяти лет. А в 2017 году мужчина сменил пол.

Васильева сочла, что ее уволили незаконно и решила подать иск в суд. Но суд не увидел факта дискриминации в действиях работодателя. Дело в том, что решение об увольнении было принято на основании списка из 456 запрещенных для женщин профессий. Однако Анастасия решила добиваться справедливости и подала в суд повторно.

Согласно выводам проведенной экспертизы, женщина может работать печатницей, так как в ее случае противопоказаний, связанных с охраной репродуктивного здоровья, нет. По решению суда, работодатель должен выплатить Васильевой компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 1,85 миллиона рублей за время вынужденного прогула.

Как заявил Макс Оленичев, советник ЛГБТ-группы «Выход», куда Васильева обратилась за юридической помощью, женщины имеет право на выбор профессии, а запрет на такой выбор, установленный в России является проявлением дискриминации, что соответствует разъяснениям Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, пишет Фонтанка.Ру . ЛГБТ-группы «Выход» отмечает, что это первый случай в России, когда женщине-трансгендеру удалось отстоять свои трудовые права в суде.

Отметим, список 456 профессий, запрещенных для женщин, действует с 1974 года. Последняя версия перечня, где оказались профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. Ранее ООН неоднократно признавала этот документ ущемляющим права женщин.