Депутат Дмитриева предлагает методы борьбы с «амбулаторным коллапсом» в Петербурге

Депутат МО Правобережный Невского района Санкт-Петербурга Светлана Дмитриева поделилась своим мнением о том, как вывести Санкт-Петербург из «амбулаторного кризиса».

Проблема заключается в том, что жители Петербурга не могут записаться на прием к врачам, ожидая в очередях по несколько суток. Причиной случившегося считают новую вспышку эпидемии коронавируса и нелогичность введенных Смольным мер по борьбе с ковидом.

Дмитриева уверена, что решением проблемы заключается в снижении бюрократизации в сфере медицины. По мнению эксперта, если бы команда Беглова выделяла больше средств на нужды поликлиник, то подобного «коллапса» не случилось.

«У нас очень большая бюрократия в медицине, в бумажной волоките. Если бы выделено необходимое количество средств для того, чтобы оптимизировать эти работы и заранее бы планировалось, что на период эпидемии нужно оптимизировать работу, то таких вопросов бы не возникало», — указала Дмитриева.

По мнению эксперта, нужно брать пример с Москвы, где многие вещи доведены до автоматизма. В качестве примера она привела систему мгновенного открытия больничных после положительного теста на ковид. Это сильно экономит время горожан, не заставляя их лишний раз стоять в очередях.

Дмитриева также акцентирует внимание на том, что из-за коронавируса многие другие болезни остаются без должного внимания. По этой причине повышенному риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями, так как врачи попросту не могут ими заняться из-за перегруженности.

«И еще проблема в том, что считается, что кроме ковида теперь заболеваний нет, люди жалуются, у которых хронические заболевания, что они не могут получить многочисленную помощь из-за перегрузки поликлиник. Ситуация сложная», — подытожила Дмитриева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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