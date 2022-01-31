Веревка, молоток и лопата: как в Петербурге чистят кровли от сосулек

Сегодня, 17:29

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Веревка, молоток и лопата: как в Петербурге чистят кровли от сосулек
Фото из открытых источников

Коммунальщики Петербурга предпочитают чистить крыши и карнизы с помощью винтажного оборудования – молотков и чугунных утюгов. 

Острые на язык петербуржцы окрестили подручные средства, которыми коммунальщики чистили крыши и карнизы ото льда, «нанолопатой». ТГ-канал «Протестный Петербург» выложил видео современной методики, примененной на Лахтинской улице.

Проявили креативность и на Большой Морской – там лед сбивали молотком на веревке. При этом коммунальщики не стеснялись махать своим оборудованием рядом с лепниной. Похоже, повредить элементы декора они совсем не боялись. 

 

Оригинальнее всех оказались василеостровские коммунальщики. Они сбивали лед старинным чугунным утюгом. Местная жительница засняла необычную методику на видео, добавив, что окно в процессе не повредили. 

Не так давно вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, ссылаясь на слова губернатора Беглова, что денег на снегоуборочные работы в бюджете достаточно. Однако это утверждение идет вразрез словам главы комблага Василия Пониделко. Тот заверял, что уборка улиц недофинансирована почти на треть. Горожане с начала зимы регулярно отправляют жалобы на некачественную работу коммунальщиков на различные ресурсы Смольного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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