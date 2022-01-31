Власть Петербурга неспособна справиться с уборкой: за что Лукашенко потроллил Беглова

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Общественник Эрнест Макаренко прокомментировал встречу белорусского президента Александра Лукашенко с петербургским губернатором Александром Бегловым. По мнению общественника, высказывание главы Белоруссии о том, что в Петербурге наконец-то «навели порядок» очень походило на завуалированную издевку в адрес тезки из Северной столицы.
1 февраля Александр Беглов побывал с рабочим визитом в Республике Беларусь. С президентом он обсуждал различные вопросы культурно-экономического сотрудничества. Александр Лукашенко похвалил собеседника за «порядок», который навели в Северной столице. Президент РБ уточнил, что он смог оценить это, пролетая над мегаполисом на вертолете.
По мнению Эрнеста Макаренко, это выглядело как легкий троллинг со стороны белорусского политика.
Макаренко добавил, что на фоне неудач Беглова и его команды из Смольного, над провалами Александра Дмитриевича можно только потешаться.
Ранее в прессе неоднократно писали, что Петербург оказался неподготовленным ни к началу зимы, ни к началу мусорной реформы. Поэтому сначала город засыпало снегом, а потом еще и бытовыми отходами. Смольный так и не смог улучшить сложившуюся ситуацию – до сих пор Северная столица погребена под тоннами снежно-ледяной массы пополам с мусором.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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