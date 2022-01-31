Беглов слетал в Белоруссию на частном самолёте за 6 млн рублей

Доставлял в Минск и обратно губернатора элитный бизнес-джет Bombardier Challenger CRJ-200LR.

По данным «Экспресс-газеты» такой полёт обошёлся городской казне примерно в 6 млн рублей.

Салон самолёта отделан под чёрное дерево, имеются индивидуальная ванная и кровать. Также в стоимость был включен элитный завтрак. Самолет вылетел в Минск в 6.17 утра, и уже через полтора часа приземлился в месте назначения. Обратно борт вылетел в 15.39, и в 16 47 был в Петербурге.

Александр Беглов летал в Минск для обсуждения «важных вопросов» - торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Тем временем, в Санкт-Петербурге обострилась ситуация по коронавирусу, люди жалуются на неубранный снег и мусор, но губернатор посчитал нужным в это время быть в другой стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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