Беглов слетал в Белоруссию на частном самолёте за 6 млн рублей

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Доставлял в Минск и обратно губернатора элитный бизнес-джет Bombardier Challenger CRJ-200LR.
По данным «Экспресс-газеты» такой полёт обошёлся городской казне примерно в 6 млн рублей.
Салон самолёта отделан под чёрное дерево, имеются индивидуальная ванная и кровать. Также в стоимость был включен элитный завтрак. Самолет вылетел в Минск в 6.17 утра, и уже через полтора часа приземлился в месте назначения. Обратно борт вылетел в 15.39, и в 16 47 был в Петербурге.
Александр Беглов летал в Минск для обсуждения «важных вопросов» - торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Тем временем, в Санкт-Петербурге обострилась ситуация по коронавирусу, люди жалуются на неубранный снег и мусор, но губернатор посчитал нужным в это время быть в другой стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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