Зимние холода не позволяют закупленной Смольным снегоуборочной технике работать без разогрева

Вчера, 22:51

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Зимние холода не позволяют закупленной Смольным снегоуборочной технике работать без разогрева
Фото: gov.spb.ru

Жители Санкт-Петербурга крайне возмущены оправданиями Смольного по поводу техники, которая вместо уборки улиц от снега, «танцует» по несколько часов. Объяснение городских властей наглядно показало принципы работы «снежного картеля».

На очередной «танцующий трактор» ранее пожаловалась одна из местных жительниц. С ее слов, агрегат на протяжении получаса вхолостую крутил колесами ночью и нарушал сон горожан. 

В Комитете по благоустройству заявили, что данный вид техники перед началом работы должен обязательно прогреть трансмиссию. Иначе якобы трактор поломается. Однако местные жители уверены, что сотрудники ЖКС таким образом просто наматывали моточасы для отчетности по уборке.

«Это конструктивная особенность чиновников, ответственных за уборку. Колесики крутятся – деньги капают», — написал один из местных жителей.
«Это моточасы наматывает. Спишет топливо, закроет наряд на уборку улиц. Все просто …», — предположил петербуржец.

С начала зимы Петербург постиг вначале снежный коллапс, а после гололед на дорогах. Ежедневно жители города рискуют своим здоровьем, просто выходя на улицу. Петербуржцы считают, что ответственность за происходящее лежит на губернаторе Александре Беглове, который не смог подготовить коммунальную инфраструктуру к холодам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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