Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

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Социально значимые объекты окружены снежными кучами. Мамы с детьми вынуждены переходить на проезжую часть, чтобы оказаться в детском саду. Сам Шапошников сообщил, что не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб.
Проблема с неубранным снегом существует в Петербурге уже третий месяц. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о готовности коммунальщиков к сезону, город полон снегом и покрытыми наледью улицами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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