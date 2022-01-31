Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального образования Владимирский округ Центрального района Валерий Шапошников.

Социально значимые объекты окружены снежными кучами. Мамы с детьми вынуждены переходить на проезжую часть, чтобы оказаться в детском саду. Сам Шапошников сообщил, что не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб.

«Я своим сказал, сидите дома. Жена ходила в сад с ребенком по проезжей части, по Стремянной, например, улице. Ей пришлось это делать, потому что это было как ни странно безопаснее и быстрее, и коляску не раздолбаешь по дороге», — говорится в комментарии мундепа.

Проблема с неубранным снегом существует в Петербурге уже третий месяц. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о готовности коммунальщиков к сезону, город полон снегом и покрытыми наледью улицами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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