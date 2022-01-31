Жители Петербурга не хотят платить за плохо убираемый снег

Вчера, 17:58

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Жители Петербурга не хотят платить за плохо убираемый снег
Фото: Мария Ф. / gorod.gov.spb.ru

Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой заснеженных улиц. За два месяца зимы команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова могла пересмотреть действующую систему уборки города и улучшить ситуацию, но сделано этого не было. В то же время горожане продолжают получать счета на оплату коммунальных услуг, в которые, в том числе, включена и оплата расчистки дворов от снега и льда. Однако по факту данный вид работ не производился, жалуются петербуржцы.   

В отсутствие уборки особенно тяжело приходится маломобильным жителям Северной столицы, мамам с колясками и инвалидам. В некоторых случаях дойти до точки назначения представителям этих категорий граждан попросту не представляется возможным.

Например, в Красносельском районе на улице Маршала Захарова тротуары и дороги во дворе так сильно занесены, что на них буксуют даже автомобили. С коляской там не проехать точно, жалуются горожане. 

Во дворе дома 37 по улице Дибуновской в Приморском районе ситуация со снежными завалами еще более серьезная. Дороги превратились в сугробы, а к детской площадке стало не подобраться. При этом снегоуборочная техника во двор наведывается крайне редко, ограничиваясь скидыванием снега с тротуаров на припаркованные рядом автомобили. 

Подобная ситуация наблюдается во всех районах города. Причем сугробы и наледь не расчищают месяцами. 

«За эти 2 месяца зимы, при таком сильном снегопаде данный тротуар ни разу не был почищен. Пройти по данному участку почти невозможно, если только не плыть по снегу. Мамы с колясками, а также мамы с детьми физически там пройти не могут!» - пожаловался житель ЖК «Живи в Рыбацком», расположенного в Невском районе. 

При этом плата за услуги, которые по факту не оказываются, взымается коммунальщиками по полному тарифу.  Жалобы на подобную ситуацию также поступают на портал «Наш Санкт-Петербург».

К снежным завалам в копилку петербургских проблем прибавились мусорные. Назначенный администрацией Александра Беглова регоператор НЭО не успевает вовремя опустошать контейнеры с отходами, из-за чего дворы постепенно превращаются в огромные свалки. При этом в СМИ сообщали, что НЭО может обогащаться на запущенной Смольным мусорной реформе за счет полукриминальных схем. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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