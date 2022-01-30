Проблемы в сфере ЖКХ не остановили Беглова от поездки в Минск

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Коммунальщики Смольного до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. Плюс остается нерешенной проблема с вывозом мусора с контейнерных площадок. Однако это не заставило губернатора Петербурга Александра Беглова отказаться от поездки в Беларусь. Туда он улетел вчера, 31 января, и пробудет в командировке до 2 февраля.
При этом, по информации ряда источников, вице-губернатор Анатолий Повелий, ответственный за координацию снегоуборочной кампании, находится на больничном. Василий Пониделко, возглавляющий комблаг, временно не может исполнять свои обязанности по той же причине.
Иными словами, Беглов не просто в очередной раз самоустранился от проблем Петербурга, но и оставил город без контроля со стороны Смольного в условиях мусорного коллапса и обильных осадков.
Напомним, аппарат Беглова не может наладить качественную уборку снега с конца ноября по причине дефицита спецтехники и рабочей силы. Циклоны «Мари» и «Надя», принесшие с собой сильные снегопады, лишь усугубили ситуацию. Это происходит на фоне провала «мусорной реформы», стартовавшей в городе с начала текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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