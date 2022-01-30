Смольный экстренно готовит койки в «Ленэкспо» после провала кампании по вакцинации

Вчера, 21:59

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Смольный экстренно готовит койки в «Ленэкспо» после провала кампании по вакцинации
Фото: gov.spb.ru

Кампания Смольного по вакцинации петербуржцев провалилась, в результате чего городские власти вынужденно расширяют "Ленэкспо" и увеличивают коечный фонд.

Согласно информации СМИ, только за последнюю неделю прирост госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией составил 40%. По словам главы комздрава Петербурга Дмитрия Лисовца, с 1 февраля в связи с рекордным наплывом инфицированных в госпитале в "Ленэкспо" появится 300 дополнительных коек.

Губернатор Александр Беглов и администрация Петербурга пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Они лишь запретили школьникам посещать кафе и кинотеатры без соответствующего сертификата, подтверждающего наличие вакцинации от COVID-19. Однако неясно, почему на домашнее обучение переведены ученики только с 7 по 11 классы, а остальные продолжают учиться очно. В целом, эпидемиологическая ситуация в городе становится критической, пока городские власти продолжают давать абсолютно бесполезные рекомендации и вводить не самые адекватные ограничения. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Смольный экстренно готовит койки в «Ленэкспо» после провала кампании по вакцинации

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