Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

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Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Согласно данным, молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет массово покидают Северную столицу из-за безработицы, а оставшиеся вынуждены зарабатывать на жизнь низкоквалифицированным и даже незаконным трудом. Губернатор Александр Беглов зачастую принимает такие решения, которые наносят ущерб сферам, где традиционно задействована молодежь.
На сегодняшний день множество сфер, где требуются высококвалифицированные работники, переживают кадровый голод. К примеру, в Петербурге недостаточно специалистов в IT-направлении, хотя работодатели и рады бы предложить места молодежи.
После начала эпидемии коронавируса были также введены ограничения, которые порой казались абсурдными, в результате чего работодатели вынужденно сократили штат обслуживающего персонала в городских ресторанах, барах и развлекательных центрах. Ситуация с безработицей опасна тем, что городские власти попросту не хотят пересмотреть свой подход к молодежной политике, а это в глазах молодого поколения выглядит как абсолютное отсутствие перспектив.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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