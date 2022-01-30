«Прокол Смольного»: правозащитник обвинил чиновников в черствости по отношению к блокадникам

Смольный допустил прокол во время мероприятия по случаю Дня снятия блокады. Об этом заявил юрист, правозащитник Динар Идрисов.

Траурная церемония с участие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прошла 27 января на Пискаревском кладбище. Тогда горожан не пустили на территорию из-за официального мероприятия. По мнению Идрисова, это является проколом местных властей и проявлением черствости. Пресс-служба не сообщила о визите градоначальника и о том, что кладбище будет недоступно для посещения.

«В снежную холодную зиму закрыли остановку у Пискаревки, поэтому все, кто пытался из пожилых людей добраться, вынуждены были далеко идти, чтобы просто дойти, а потом выяснялось, что не пускают», - добавил юрист.

Правозащитник добавил, что пресс-служба должна была донести до горожан информацию всеми возможными способами, чтобы избежать подобных ситуаций. Однако блокадникам пришлось несколько часов ждать на улице из-за бездействия Смольного. Идрисов подчеркнул, что подобные танцы на костях выглядят мерзко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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