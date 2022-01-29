«Городом нужно заниматься»: политолог Карасев раскритиковал бездействие Беглова

Все проблемы города должен решать Александр Беглов, но складывается впечатление, что чиновники Смольного уезжают зимой куда-то, чтобы увильнуть от ответственности, заявил политолог Владимир Карасев.

«Складывается такое впечатление, что на зиму власти Петербурга куда-то просто уезжают. Потому, что все проблемы, которые падают на головы жителей Санкт-Петербурга, сваливаются в зимний период. Снег, гололед, сосульки, неубранные дворы и дороги», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Беглов является первым человеком в городе на Неве и вся ответственность за происходящее ложится на его плечи.

Если же он не в состоянии справиться с ситуацией, то должен иметь смелость подать в отставку, добавил Карасев.

Политолог привел в пример мэра Москвы Сергея Собинина и посоветовал Беглову перенять его опыт.

Петербуржцы жалуются на некачественную уборку снега с начала зимы. Недовольство горожан вылилось в петицию, которая собрала почти 33 тысячи подписи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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