«Городом нужно заниматься»: политолог Карасев раскритиковал бездействие Беглова

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Все проблемы города должен решать Александр Беглов, но складывается впечатление, что чиновники Смольного уезжают зимой куда-то, чтобы увильнуть от ответственности, заявил политолог Владимир Карасев.
Политолог подчеркнул, что Беглов является первым человеком в городе на Неве и вся ответственность за происходящее ложится на его плечи.
Если же он не в состоянии справиться с ситуацией, то должен иметь смелость подать в отставку, добавил Карасев.
Политолог привел в пример мэра Москвы Сергея Собинина и посоветовал Беглову перенять его опыт.
Петербуржцы жалуются на некачественную уборку снега с начала зимы. Недовольство горожан вылилось в петицию, которая собрала почти 33 тысячи подписи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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