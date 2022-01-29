Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

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Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал координатор фракции ЛДПР в Петербурге Василий Власов.
По словам депутата Госдумы РФ Василия Власова, проблема с вывозом мусора и уборкой снега в Северной столице сложилась из-за системы распределения госконтрактов, когда тендер на уборку достается не имеющей необходимых мощностей компании.
Он добавил, что в Петербурге необходимо создать специальный комитет по уборке снега и вывозу мусора, поскольку жители города на Неве не должны страдать от таких вещей. Губернатор Александр Беглов не в состоянии решить проблему со снежными и мусорными завалами в Северной столице с декабря прошлого года. По его словам, этого не происходит из-за "расхлябленности" управляющих компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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