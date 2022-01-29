Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Сегодня, 12:45

0

Image 16+
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге
Фото: riafan.ru

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал координатор фракции ЛДПР в Петербурге Василий Власов.

По словам депутата Госдумы РФ Василия Власова, проблема с вывозом мусора и уборкой снега в Северной столице сложилась из-за системы распределения госконтрактов, когда тендер на уборку достается не имеющей необходимых мощностей компании. 

"Когда компания, у которой три человека работает, есть табуретка и кот, выигрывает тендер на уборку огромной территории и вывоза невероятного количества мусора, это обречено на провал. Этим провалом и заканчивается, как это произошло сейчас в Петербурге", – заявил Власов.

Он добавил, что в Петербурге необходимо создать специальный комитет по уборке снега и вывозу мусора, поскольку жители города на Неве не должны страдать от таких вещей. Губернатор Александр Беглов не в состоянии решить проблему со снежными и мусорными завалами в Северной столице с декабря прошлого года. По его словам, этого не происходит из-за "расхлябленности" управляющих компаний. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Городом нужно заниматься»: политолог Карасев раскритиковал бездействие Беглова

Сегодня, 15:51

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Сегодня, 12:45

На территории Ленинградской области обнаружен окровавленный труп одного из топ-менеджеров Газпрома

Сегодня, 00:29

Руководителя одной из строительных компаний Санкт-Петербурга обманули телефонные мошенники

Сегодня, 00:24

В Центральном районе Санкт-Петербурга появились объявления с предупреждением об учебной эвакуации школ

Вчера, 20:34

Два района Санкт-Петербурга провели ночь в неотапливаемых квартирах

Вчера, 18:19

В Санкт-Петербург пришел циклон «Надя»

Вчера, 18:14

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Вчера, 18:09

Политолог Аркатов: дезинформация о встрече с Путиным может навредить репутации Беглова

Вчера, 15:22

В Петербурге из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля ребёнок выпал на дорогу

Вчера, 11:59

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

В Санкт-Петербурге, в течение декабря 2021 года, ощутимо снизилась смертность от КОВИД-19

29-01-2022, 17:34

В СМИ рассказали об участи губернатора Беглова в разрушении петербуржского «Метростроя»

29-01-2022, 17:34

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

29-01-2022, 15:59

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

29-01-2022, 13:20

На Софийской улице Санкт-Петербурга произошла массовая авария, в которой травмы получил ребенок

29-01-2022, 10:34

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга пойдет на любые ограничения, если они помогут побороть омикрон

29-01-2022, 10:34

Смольный раскритиковали после фейка о «встрече» Путина и Беглова

28-01-2022, 22:11

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

28-01-2022, 20:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Вчера, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

29-01-2022, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

29-01-2022, 15:14

0

В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...

Подробнее
Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

29-01-2022, 15:59

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...

Подробнее
Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

29-01-2022, 13:20

0

В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Вчера, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее
Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Вчера, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

Петербургский бизнесмен Александр Коновалов задержан полицией

28-01-2022, 20:14

0

Александр Коновалов, известный противник введённых в Петербурге коронавирусных ограничений, был задержан...

Подробнее
ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

0

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...

Подробнее