Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе мусора до 1 февраля. Однако данное обещание нереализуемо из-за системных проблем, накопившихся в городе и некомпетентности чиновников Смольного.
Вице-губернатор Валерий Пикалев заявил, что в городе осталось всего четыре района, где сохраняются мусорные проблемы - Приморский, Выборгский, Невский и Калининский. Однако на самом деле проблемных районов как минимум в два раза больше, о чем говорит статистика обращений на сайт «Наш Петербург».
Так, в Московском районе жители жалуются на несвоевременный вывоз отходов и переполненные мусором контейнеры пухто. Жители Колпино отмечают, что мусор не вывозится месяцами.
Подобные истории на портале «Наш Санкт-Петербург» фиксируются и в Красногвардейском, Центральном, и Фрунзенском районах. В Кировском районе также зафиксированы невывезенные мусорные кучи, хотя проезду техники к площадке ничего не мешает.
Эксперты отмечают, что наладить вывоз мусора до 1 февраля не удастся, поскольку в городе сохраняется дефицит мусоровозов и контейнеров для отходов, вызванный неподготовленным переходом на новую систему работы. Напомним, что ранее власти обещали решить проблему к 26 января, однако справиться с «мусорным коллапсом» к указанной дате у властей не получилось.
Беглов и его подчиненные не подготовили город к плавному переходу на новую систему обращения с отходами, а теперь дают невыполнимые обещания. Отметим, что частично в провале «мусорной реформы» виноват новый регоператор «НЭО», совершивший ряд ошибок в самом начале работы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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