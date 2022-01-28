Политолог Аркатов: дезинформация о встрече с Путиным может навредить репутации Беглова

Неподтвердившиеся заявление Смольного о личной встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина прокомментировал политолог Иван Аркатов.

Встреча Беглова и Путина якобы должна была состояться в День снятия блокады Ленинграда после мероприятий на Пискаревском кладбище. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что градоначальник передал доклад по электронной почте.

«С одной стороны, это может помочь, а с другой стороны, еще сильнее навредить, если будет реакция со стороны президента, который скажет: «Зачем ты прикрываешься моим именем?» Человек [Александр Беглов] пытается делать хорошую мину при плохой игре, вот и все», – приводил слова Аркатова RuNews24.ru .

Возможно, что таким заявлением Смольный пробовал поднять рейтинги губернатора, которые заметно упали после снежного коллапса и провала мусорной реформы. Горожане отмечают, что вместо решения актуальных проблем, градоначальник занимается борьбой с критиками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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