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В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную реформу. Пресс-служба Смольного не смогла внятно объяснить горожанам причины, почему в Северной столице случился снежный и мусорный коллапс, причем одновременно. Губернатор Александр Беглов не смог улучшить ситуацию.
Нерешенные коммунальные проблемы сильно ударили по доверию населения к властям города на Неве. Помимо очевидных проблем в снегоуборочной кампании и при реализации перехода на новые стандарты обработки бытовых отходов Смольный и в информативном плане загнал себя в нелегкую ситуацию. Политолог Борис Григорьев раскритиковал пресс-службу городской администрации.
Ранее в прессе писали, что Петербург завален снегом и мусором. Коммунальные службы не справляются со своими задачами. В Смольном признали нехватку дворников в количестве около 10 тысяч человек. В мусорном проекте так же было допущено множество ошибок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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