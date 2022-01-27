Политолог указал на информационные просчеты Беглова

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную реформу. Пресс-служба Смольного не смогла внятно объяснить горожанам причины, почему в Северной столице случился снежный и мусорный коллапс, причем одновременно. Губернатор Александр Беглов не смог улучшить ситуацию.

Нерешенные коммунальные проблемы сильно ударили по доверию населения к властям города на Неве. Помимо очевидных проблем в снегоуборочной кампании и при реализации перехода на новые стандарты обработки бытовых отходов Смольный и в информативном плане загнал себя в нелегкую ситуацию. Политолог Борис Григорьев раскритиковал пресс-службу городской администрации.

«Продолжается, к сожалению нашему огромному, эта странная информационная работа, странное позиционирование, полное неумение работать команды Беглова с его имиджем и с информацией, и с выстраиванием прямой и понятной коммуникации с петербуржцами. Потому что петербуржцы, конечно, люди достаточно критически настроенные к власти, с одной стороны, а с другой стороны, люди очень вдумчивые и город свой очень любят», - заявил Григорьев.

Ранее в прессе писали, что Петербург завален снегом и мусором. Коммунальные службы не справляются со своими задачами. В Смольном признали нехватку дворников в количестве около 10 тысяч человек. В мусорном проекте так же было допущено множество ошибок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700