В СМИ рассказали об участи губернатора Беглова в разрушении петербуржского «Метростроя»

Метростроевцы подали четырнадцатый иск к Смольному почти на 800 миллионов рублей. Примечательно, что суд лишь раз встал на сторону представителей компании.

Представители компании-банкрота «Метрострой» с помощью очередного иска требуют погасить задолженность по зарплате перед работниками за сентябрь и октябрь минувшего года, так как власти вернули не все деньги. Об этом сообщает «Сенсаций.Нет».

Метростроевцы в суде пытаются доказать, что Смольный искусственно обанкротил компанию, так как Дирекция транспортного строительства не заплатила за проделанную работу. Власти в одностороннем порядке и нарушая закон, расторгли контракты

При этом губернатор Александр Беглов обвиняет в банкротстве «Метростроя» руководителей предприятия, с чем не согласны в компании.

Сотрудники «Метростроя» рассказали, что разваливать предприятия начали в 2018 году при губернаторе Полтавченко. Разорвав контракты, компании перекрыли финансирование, работники стали получать зарплату с перебоями и не полностью. Тогда власти хотели контрольный пакет акций предприятия.

Полностью разрушить «Метрострой» очевидно решили уже новый губернатор Александр Беглов и его заместитель Максим Соколов. Они увольняли сопротивляющихся руководителей, меняя на приближенных Смольному.

Чтобы иметь «ручную» замену компании, чиновники создали «Метрострой Северной Столицы», куда многие работники не захотели переходить. При этом у нового предприятия нет своего оборудования, а также опыта и каких-либо достижений. Беглов, приписал новому «МСС» заслуги старой компании в прокладке тоннеля между «Казаковской» и «Путиловской». Учитывая несостоятельность «МСС», новых станций петербуржского метро в ближайшее время ждать не приходится, несмотря на голословные заявления чиновников.

При этом по инициативе губернатора руководителей «Метростроя» Вадима и Николая Александровых пытаются дискредитировать, обвиняя в банкротстве предприятия. Политологи уверяют, что Беглову необходимо иметь «врага». Градоначальник уже «воевал» с вице-губернатором Игорем Албиным, главой Комитета по международным отношениям Смольного Олегом Капитановым, оппозиционерами Максимом Резниковым и Борисом Вишневским, экс-спикером петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым. Недавней «жертвой» градоначальника стал музыкант Сергей Шнуров, показавший всей России халатность Смольного, которая превращает Петербург в помойку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700