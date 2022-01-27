Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает огромное раздражение у горожан. Об этом заявил политолог и журналист Дмитрий Борисенко.

Борисенко заявил, что Беглов занимает крайне невнятную позицию при решении поставленных задач на своем посту. Он отметил, что губернатор впадает в агрессию или говорит про долги перед городом, транслируя своим поведением только хаос и панику. Политолог заявил, что Беглов может не остаться на посту до "трансфера власти" в 2024 году из-за своей "токсичности" в общественном пространстве. Об этом передает Pravda.ru .

«Беглов сейчас анонсировал очередной пакет ограничительных мер, связанных прежде всего с тем, что дети будут ограничены в возможности посещать спортивные секции, кружки. То есть, в школы ходить могут — посещать кружки не могут. В общественном транспорте ездить могут — на футбол ходить не могут. Естественно петербуржцев это еще больше разозлило», — отметил Борисенко.

По словам журналиста, коронавирусные ограничения являются не единственной проблемой, которые раздражают горожан. Он напомнил, что местные жители регулярно жалуются на игнорирование Смольным мусорных и снежных проблем в городе на Неве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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